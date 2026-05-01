Okafor ancora a segno, il Leeds è quasi salvo: 3-1 al Burnley già retrocesso
Una vittoria quasi mai in discussione, una partita che può valere la salvezza. Il Leeds non sbaglia e batte 3-1 il Burnley: a Elland Road decidono le reti di Stach, Okafor e Calvert-Lewin, inutile il gol di un'altra vecchia conoscenza della Serie A, Tchaouna.
Il programma completo
Leeds-Burnley 3-1
Brentford - West Ham
Newcastle - Brighton
Wolves - Sunderland
Arsenal - Fulham
Bournemouth - Crystal Palace
Manchester United - Liverpool
Aston Villa - Tottenham
Chelsea - Nottingham Forest
Everton - Manchester City
Classifica
Arsenal 73
Manchester City 70
Manchester United 61
Liverpool 58
Aston Villa 58
Brighton 50
Bournemouth 49
Chelsea 48
Brentford 48
Fulham 48
Everton 47
Sunderland 46
Crystal Palace 43
Leeds 43
Newcastle 42
Nottingham Forest 39
West Ham 36
Tottenham 34
Burnley 20
Wolves 17
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.