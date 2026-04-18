Premier League, Okafor scatenato: gol+assist e il Leeds vince ancora. Tonali, altro ko

La mini crisi comincia ad allargarsi per il Newcastle di Sandro Tonali (ex Milan): reduce da due sconfitte di fila, anche oggi contro il Bournemouth di Iraola finisce al tappeto per 1-2. Tavernier e Truffert la decidono, amaro in bocca per Osula e i Magpies che avevano riaperto i giochi al 68'.

Il Leeds sta vivendo un periodo da sogno ormai da oltre un mese: imbattuto dall'8 marzo tra tutte le competizioni e qualificato in semifinale di FA Cup, la squadra di Okafor finisce per tritare il fanalino di coda della Premier League Wolverhampton. Tre gol incassati e altra sconfitta per i Wolves, nella 33^ giornata di campionato inglese. L'ex Milan invece autentico trascinatore del Leeds con un gol e un assist oggi nel 3-0 finale.

Il programma - 33ª GIORNATA

Sabato 18 aprile

Brentford - Fulham 0-0

Leeds - Wolverhampton 3-0

Newcastle - Bournemouth 1-2

Tottenham - Brighton

Chelsea - Manchester United

Domenica 19 aprile

Aston Villa - Sunderland

Everton - Liverpool

Nottingham Forest - Burnley

Manchester City - Arsenal

Lunedì 20 aprile

Crystal Palace - West Ham

La classifica

1. Arsenal 70

2. Manchester City 64

3. Manchester Utd 55

4. Aston Villa 55

5. Liverpool 52

6. Chelsea 48

7. Brentford 48

8. Bournemouth 48

9. Everton 47

10. Brighton 46

11. Sunderland 46

12. Fulham 45

13. Newcastle 42

14. Crystal Palace 42

15. Leeds 39

16. Nottingham 33

17. West Ham 32

18. Tottenham 30

19. Burnley 20

20. Wolverhampton 17

MARCATORI

22 reti: Haaland (Manchester City)

21 reti: Igor Thiago (Brentford)

15 reti: Semenyo (Manchester City)