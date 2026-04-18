Premier League, Okafor scatenato: gol+assist e il Leeds vince ancora. Tonali, altro ko
La mini crisi comincia ad allargarsi per il Newcastle di Sandro Tonali (ex Milan): reduce da due sconfitte di fila, anche oggi contro il Bournemouth di Iraola finisce al tappeto per 1-2. Tavernier e Truffert la decidono, amaro in bocca per Osula e i Magpies che avevano riaperto i giochi al 68'.
Il Leeds sta vivendo un periodo da sogno ormai da oltre un mese: imbattuto dall'8 marzo tra tutte le competizioni e qualificato in semifinale di FA Cup, la squadra di Okafor finisce per tritare il fanalino di coda della Premier League Wolverhampton. Tre gol incassati e altra sconfitta per i Wolves, nella 33^ giornata di campionato inglese. L'ex Milan invece autentico trascinatore del Leeds con un gol e un assist oggi nel 3-0 finale.
Il programma - 33ª GIORNATA
Sabato 18 aprile
Brentford - Fulham 0-0
Leeds - Wolverhampton 3-0
Newcastle - Bournemouth 1-2
Tottenham - Brighton
Chelsea - Manchester United
Domenica 19 aprile
Aston Villa - Sunderland
Everton - Liverpool
Nottingham Forest - Burnley
Manchester City - Arsenal
Lunedì 20 aprile
Crystal Palace - West Ham
La classifica
1. Arsenal 70
2. Manchester City 64
3. Manchester Utd 55
4. Aston Villa 55
5. Liverpool 52
6. Chelsea 48
7. Brentford 48
8. Bournemouth 48
9. Everton 47
10. Brighton 46
11. Sunderland 46
12. Fulham 45
13. Newcastle 42
14. Crystal Palace 42
15. Leeds 39
16. Nottingham 33
17. West Ham 32
18. Tottenham 30
19. Burnley 20
20. Wolverhampton 17
MARCATORI
22 reti: Haaland (Manchester City)
21 reti: Igor Thiago (Brentford)
15 reti: Semenyo (Manchester City)