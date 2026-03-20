Juve, Spalletti: "Vlahovic e Thuram? Valutiamo domani. Altri acciaccati". Poi ci ripensa

I tifosi della Juventus dovranno aspettare domani per sapere se ci saranno Dusan Vlahovic e Khephren Thuram. Alla vigilia della gara con il Sassuolo, Luciano Spalletti risponde così sulle condizioni del serbo e del francese: “Sono cose che valuteremo bene insieme, tra un po’ escono i convocati per cui lo riuscite a sapere da lì. Noi abbiamo ancora domattina e qualche acciacchino in qualcuno. Si aspetta l’ufficialità, magari anche domani, perché abbiamo un paio di calciatori che gli sono venuti fuori un paio di doloretti. Però la panchina nostra è sempre stata di grande aiuto, perché attraverso la panchina spesso abbiamo creato quell’imprevisto e quella soluzione che ti ha creato la possibilità di sbocchi differenti”.

Chi sono questi altri calciatori acciaccati?

“Ma non sono acciaccati… In realtà uno è sicuramente a disposizione, l’altro vedremo domattina. Facciamo così: sono stato un bugiardo io”.

La conferenza stampa di Spalletti.