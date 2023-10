Juve-Torino, gol convalidato a Gatti. Marelli: "Nessun fuorigioco, ultimo tocco di Tameze"

L'ex arbitro Luca Marelli è intervenuto a DAZN per commentare il gol convalidato dopo un lungo check a Federico Gatti. La rete inizialmente era stata annullata per fuorigioco:

"Il gol nasce da una mischia che si genera nell'area di rigore. In un pirmo momento l'assistente annulla perché ritiene che il pallone sia stato toccato da un giocatore della Juventus prima che arrivi a Kean e poi a Bremer. In realtà l'ultimo tocco è di Tameze. In ogni caso se vogliamo parlare di deviazione e non di giocata come nel caso di Tameze il problema non si pone perché nel calcio d'angolo non esiste il fuorigioco: è una delle tre eccezioni assieme al fallo laterale e il calcio di rinvio. La rete è regolare".