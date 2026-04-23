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Juventus, Adzic parzialmente in gruppo. Le ultime su Thuram e Yildiz in vista del Milan
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Vasilije Adzic si avvicina al rientro in campo. Il centrocampista della Juventus, secondo quanto raccolto da TMW, ha infatti lavorato parzialmente in gruppo nell’allenamento di oggi.
Ancora lavoro differenziato, invece, per Kenan Yildiz, Khephren Thuram ed Emil Holm. La Juventus tornerà in campo domenica sera: alle 20.45 a San Siro la sfida con il Milan, cruciale per il rispettivo cammino verso la Champions League.
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