Ufficiale Perugia, tesserato Matteo Angeli: il difensore si era svincolato dal Cittadella

Nuovo innesto per la retroguardia del Perugia. Il club umbro ha appena comunicato il tesseramento di Matteo Angeli, difensore centrale classe 2002 svincolato lo scorso 30 giugno dal Cittadella.

Matteo Angeli, la carriera

Cresciuto nelle giovanili del Milan il ragazzo di Cuneo nel corso della sua esperienza nel calcio professionistico ha vestito le maglie di Imolese, Renate e, appunto, Cittadella. Per un totale di 36 presenze in Serie B e 97 in C con anche 11 gol all'attivo.