Crotone, arriva un centrocampista dalla Juventus: è il 2006 Crapisto
Nuovo innesto di prospettiva per il Crotone che si aggiudica le prestazioni del giovane centrocampista Crapisto di prorietà della Juventus. Il classe 2006 è reduce da un'esperienza in Spagna con il Conquense dove ha collezionato 18 gare. Questo il comunicato dei calabresi:
"Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dalla Juventus Football Club S.p.A. , il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Crapisto.
Centrocampista classe 2006, cresciuto nel settore giovanile bianconero, nella prima parte della passata stagione ha indossato la maglia della Next Gen per poi passare – nel mercato invernale – in prestito in Spagna al Conquense. In totale vanta 21 presenze con la maglia delle Nazionali giovanili dell’Italia, dall’Under 16 all’Under 19.
Benvenuto nella famiglia Crotone, Francesco".