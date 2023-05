Juventus, Allegri bacchetta Pogba: "Con le qualità che ha non può perdere certi palloni..."

vedi letture

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport dopo il successo sull'Atalanta, partendo dai cori razzisti verso Dusan Vlahovic: "Purtroppo quei momenti sono brutti a prescindere tu sia bianco, nero o giallo. Bisogna continuare a combatterli ma senza dargli troppo peso. I ragazzi comunque sono stati bravi, era dal 19 marzo che non vincevamo in trasferta e lo abbiamo fatto con un'Atalanta forte".

La prova di Iling?

"Resterà con noi, non andrà al Sub20. Ha fatto una partita matura, tecnica. Come tutti i giovani ha momenti alti e bassi, dopo l'infortunio ha fatto un po' di fatica. Poi è tornato ad essere lui, ha qualità, tecnica ed è lucido dentro l'area".

La sfuriata verso Pogba?

"Pogba con le caratteristiche che ha non può perdere certi palloni. Poi io mi arrabbio e lui mi dice di stare calmo, ma c'è solo da non perdere quei palloni".

Cosa pensa della prova di Vlahovic?

"Vlahovic è entrato e ha fatto molto bene, era anche un po' deresponsabilizzato e questo non può far altro che bene al ragazzo".

L'ammonizione a Vlahovic per l'esultanza in risposta ai cori?

"A queste cose ci pensano altri, io dico solo che quando è entrato ha fatto bene e che i cori razzisti non ci devono essere. Noi però bisogna cercare di mantenere la calma, non è facile ma dobbiamo farlo".

Chiesa ha dato il suo contributo...

"Chiesa è entrato bene, sia lui che Dusan hanno lavorato bene nel non possesso, abbassandosi e facendosi trovare pronti per il contropiede. Federico sul piano tecnico, stop e passaggi, è un giocatore straordinario. Deve solo migliorare dal punto di vista tattico".

La Juve è pronta per il Siviglia?

"E' una squadra forte, con esperienza. Dobbiamo prepararci bene e lo faremo".

La partita di Rugani?

"E' stato bravo come gli altri, ha fermato Zapata. Ma lui quando è dentro l'area è bravo".

Come valuta il risultato di oggi?

"Dovevamo segnare prima, con più lucidità. Anche col Lecce abbiamo tenuto la partita aperta... In questi periodi le azioni sono più difficili da fare, calano i ritmi e fa più caldo, quindi bisogna essere bravi a sfruttare tutto".