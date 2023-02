Juventus, Allegri pensa al 4-3-3: dentro Chiesa, Kostic arretrerebbe a fare il terzino

vedi letture

Massimiliano Allegri pensa al 4-3-3 per la sfida contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non c'è solo il 3-5-1-1 tra le opzioni che il tecnico della Juventus sta vagliando per domenica. Possibile anche un cambio di modulo con l'esclusione di Alex Sandro, l'arretramento di Kostic al ruolo di terzino e l'inserimento di Chiesa nei tre davanti.