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Juventus, ancora a parte Milik e Cabal. Sono gli unici assenti all'allenamento bianconero
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Dopo il pari interno contro l'Hellas Verona, la Juventus è tornata al lavoro con l'obiettivo di farsi trovare pronta nelle ultime tre gare dell'anno, che metteranno gli uomini di Spalletti di fronte a Lecce, Fiorentina e Torino. Come ieri, anche oggi tutti i bianconeri hanno lavorato tutti in gruppo ad eccezione dei lungodegenti Milik e Cabal.
Grande attenzione alla condizione di Dusan Vlahovic, che ha poche settimane di contratto rimanenti e solo tre partite per strappare l'offerta migliore possibile: dopo il ritorno al col contro i veronesi il serbo adesso punta ad una maglia da titolare che gli manca da mesi, addirittura da novembre.
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