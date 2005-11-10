TMW Juventus, c'è distanza con l'Atletico per Sorloth. Sondati altri due big per l'attacco

La Juventus lavora per Alexander Sorloth, ma si deve scontrare con la valutazione che ne fa l’Atlético Madrid. L’attaccante norvegese ha voglia di trasferirsi in bianconero e da Torino vorrebbero chiudere l’affare prima dell’inizio dei Mondiali, anche per evitare eventuali aste, ma effettivamente c’è una questione legata al valore di mercato del giocatore.

La distanza, secondo quanto raccolto, è comunque inferiore a quanto ventilato in Spagna. Oggi alcune fonti iberiche hanno parlato di una richiesta da 40 milioni di euro a fronte di una proposta da 22: la trattativa non è a quei livelli - anche perché sarebbe un solco davvero troppo ampio -, ma c’è una distanza, sebbene inferiore.

La Juventus, comunque, si tutela scandagliando il mercato degli attaccanti. Oltre a Randal Kolo Muani, che non è un’alternativa al norvegese ma potrebbe arrivare comunque, i dirigenti bianconeri hanno sondato due grandi profili internazionali: si tratta di Gabriel Jesus, fresco vincitore della Premier League con l’Arsenal - dove però non ha riconquistato il posto da titolare, pur avendo superato l’infortunio al crociato che l’ha tenuto fuori fino a dicembre -, come pure di Nicolas Jackson, che rientrerà al Chelsea dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco.