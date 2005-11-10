Juventus, Bakola torna nel mirino: possibile assalto già a gennaio

La Juventus continua a seguire Darryl Bakola, gioiello classe 2007 del Sassuolo. Dopo il no estivo, i bianconeri possono tornare alla carica a gennaio.

La Juventus non ha perso di vista Darryl Bakola. Il centrocampista classe 2007 del Sassuolo, arrivato dal Marsiglia per circa 10 milioni di euro, potrebbe tornare presto al centro dei pensieri bianconeri, soprattutto considerando l’emergenza infortuni che sta colpendo il centrocampo di Luciano Spalletti. Il nome del giovane francese è legato anche a Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato della Juventus, che ai tempi del Sassuolo aveva fortemente voluto il suo acquisto. "Abbiamo fatto un acquisto importante con Bakola, che è un ragazzo davvero bravo. Stiamo parlando di un 2007 che ha grandi potenzialità ed è ritenuto uno dei giovani con più qualità del campionato francese", aveva spiegato Carnevali a Tuttosport.

La Juventus ci aveva già provato in estate

L’interesse bianconero non è nuovo, spiega sempre il quotidiano piemontese. Negli ultimi giorni del mercato estivo la Juventus aveva infatti già effettuato un primo sondaggio con il Sassuolo per capire la fattibilità dell’operazione. La risposta del direttore sportivo neroverde Palmieri era però stata categorica: "Bakola non si tocca". Il Sassuolo considera questa stagione fondamentale per la crescita e la definitiva consacrazione del centrocampista e non aveva quindi intenzione di privarsene subito.

Assalto possibile a gennaio

Lo scenario potrebbe cambiare nei prossimi mesi. La Juventus valuta infatti la possibilità di anticipare la concorrenza già nella finestra di gennaio, evitando che un’eventuale esplosione di Bakola possa far lievitare ulteriormente valutazione e numero delle pretendenti. In alternativa, il discorso potrebbe essere rimandato alla prossima estate. Una cosa però appare chiara: Bakola resta un profilo seguito con grande attenzione alla Continassa.