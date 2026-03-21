Juventus, chi si rivede: 665 giorni dopo Milik, 112 Vlahovic, entrano per l'assalto finale

Risultato finale: Juventus-Sassuolo

Doppio cambio nella Juventus. Escono Kelly e Boga, entrano Vlahovic e Milik. Ovazioni per entrambi, che avranno 11 minuti per provare a incidere sulle sorti dei bianconeri, che sono sull'1-1 contro il Sassuolo. I due attaccanti mancavano in campo rispettivamente da 112 giorni e da 665 giorni.