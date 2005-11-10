Juventus, niente colpo sul gong: Cabal fa saltare l'arrivo di Tagliafico

La Juventus aveva definito l'operazione Tagliafico, ma la mancata cessione di Cabal ha fatto saltare tutto.

Dopo gli arrivi di Pape Matar Sarr e Nick Woltemade, la Juventus avrebbe potuto piazzare anche un terzo colpo sul gong del mercato. I bianconeri avevano infatti già impostato l'operazione per Nicolas Tagliafico, trovando un'intesa con il Lione e definendo anche i termini contrattuali con il laterale argentino.

Cabal non parte in tempo e Tagliafico resta al Lione

Tutto, però, dipendeva dalla partenza di Juan Cabal. La sua cessione avrebbe liberato lo spazio necessario per completare l'operazione Tagliafico, ma il colombiano non è riuscito a trovare una sistemazione entro la chiusura del mercato.

Cabal aveva inizialmente rifiutato diverse destinazioni, tra cui Besiktas, Genoa e Bologna, prendendo in considerazione solo in extremis l'ipotesi Atalanta. I contatti tra i due club non sono però riusciti a trasformarsi in un accordo in tempo utile. Saltato anche un ultimo tentativo con il Bologna, la Juventus ha dovuto rinunciare a Tagliafico, nonostante l'affare fosse ormai pronto. La mancata cessione di Cabal ha così bloccato l'ultimo possibile innesto bianconero sulla fascia sinistra. Lo riporta Tuttosport.