Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, niente colpo sul gong: Cabal fa saltare l'arrivo di Tagliafico

Juventus, niente colpo sul gong: Cabal fa saltare l'arrivo di Tagliafico TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 07:42Serie A
La Juventus aveva definito l'operazione Tagliafico, ma la mancata cessione di Cabal ha fatto saltare tutto.

Dopo gli arrivi di Pape Matar Sarr e Nick Woltemade, la Juventus avrebbe potuto piazzare anche un terzo colpo sul gong del mercato. I bianconeri avevano infatti già impostato l'operazione per Nicolas Tagliafico, trovando un'intesa con il Lione e definendo anche i termini contrattuali con il laterale argentino.

Cabal non parte in tempo e Tagliafico resta al Lione

Tutto, però, dipendeva dalla partenza di Juan Cabal. La sua cessione avrebbe liberato lo spazio necessario per completare l'operazione Tagliafico, ma il colombiano non è riuscito a trovare una sistemazione entro la chiusura del mercato.

Cabal aveva inizialmente rifiutato diverse destinazioni, tra cui Besiktas, Genoa e Bologna, prendendo in considerazione solo in extremis l'ipotesi Atalanta. I contatti tra i due club non sono però riusciti a trasformarsi in un accordo in tempo utile. Saltato anche un ultimo tentativo con il Bologna, la Juventus ha dovuto rinunciare a Tagliafico, nonostante l'affare fosse ormai pronto. La mancata cessione di Cabal ha così bloccato l'ultimo possibile innesto bianconero sulla fascia sinistra. Lo riporta Tuttosport.

Articoli correlati

Immagine news 1
L'Atletico Madrid tenta lo sgarbo alla Juventus e irrompe su Tagliafico: si cerca l'intesa col Lione
Immagine news 2
Juventus, occhi su Tagliafico: il terzino ha già dato l'ok al trasferimento in Italia
Immagine news 3
Argentina-Capo Verde, polemiche per le cure a Tagliafico: perché non è restato fuori 1'?

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
11:45 Serie AFocus TMW
Focus TMWLa regina del mercato, Kean alza l'asticella: Como, acquisti e cessioni ufficiali
Immagine news 2
11:43 Serie A
Inter, Ausilio lascerà il club dopo 28 anni: il contratto scadrà a giugno e non verrà rinnovato
Immagine news 3
11:35 Serie ALive TMW
Live TMWLecce, la conferenza stampa di fine mercato di Trinchera
Immagine news 4
11:30 Serie AFocus TMW
Focus TMWIl caso Esposito è ormai un ricordo: Cagliari, acquisti e cessioni ufficiali
Immagine news 5
11:25 Serie ATMW
TMWNzola ultimo acquisto della Serie A. E il Cagliari non ha pagato niente alla Fiorentina
Immagine news 6
11:23 Serie AFocus TMW
Focus TMWPremier, poi il vuoto: la Serie A ha speso 4 volte meno. Il saldo migliore è della Ligue 1
Immagine news 7
11:15 Serie AFocus TMW
Focus TMWCessioni illustri, scommesse, pochi applausi: Bologna, acquisti e cessioni ufficiali
Immagine news 8
11:00 Serie AFocus TMW
Focus TMWLa svolta di Giuntoli negli ultimi giorni: Atalanta, acquisti e cessioni ufficiali
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Roma e Como da 8, Atalanta sul podio. Caos Fiorentina, Bologna da rivedere. Al Napoli il voto più basso: il pagellone del mercato di TMW
Primo piano
Immagine top news n.0 Mercato, il saldo delle 20 squadre: il Bologna sorride, la Juve ha speso più di tutti
Immagine top news n.1 Roma e Como da 8, Atalanta sul podio. Caos Fiorentina, Bologna da rivedere. Al Napoli il voto più basso: il pagellone del mercato di TMW
Immagine top news n.2 Kean al Como, finisce ufficialmente la telenovela. E Moise si toglie dei sassolini
Immagine top news n.3 Il rinnovo di Esposito è il vero colpo dell'Inter: firma fino al 2032 e adeguamento
Immagine top news n.4 Spalletti ha i rinforzi: ecco Sarr e Woltemade prima del gong. Au revoir, David
Immagine top news n.5 Juventus, preso Woltemade in prestito secco: affare da 2,8 milioni più bonus. Il comunicato
Immagine top news n.6 Como, ecco Moise Kean: i lariani hanno depositato in Lega il contratto dell'ex Fiorentina
Immagine top news n.7 Pio Esposito sta per rinnovare con l'Inter: "Traguardo importante ma non mi accontento"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un'operazione come Nico Paz e alla Mastantuono: il Venezia ha il suo crack Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ultimo giorno di mercato, tutte le squadre ancora in pista. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Si muove il mercato della Juve. E non solo. Il punto di Gianluca Di Marzio sul finale di calciomercato
Immagine news podcast n.3 Il mercato del Milan è finito? Il punto tra epurati ed entrate
Immagine news podcast n.4 Spendere follie ma investendo? Lo hanno fatto City e Liverpool con due colpi da urlo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Santos, agente di Jorginho: “Se dovessero esserci delle proposte dalla Serie A le valuterebbe”
Immagine news Altre Notizie n.2 La Roma di Gasperini è l'anti-Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, Poggi: "L'organico c'è, non ci si deve deprimere adesso"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La regina del mercato, Kean alza l'asticella: Como, acquisti e cessioni ufficiali
Immagine news Serie A n.2 Inter, Ausilio lascerà il club dopo 28 anni: il contratto scadrà a giugno e non verrà rinnovato
Immagine news Serie A n.3 Lecce, la conferenza stampa di fine mercato di Trinchera
Immagine news Serie A n.4 Il caso Esposito è ormai un ricordo: Cagliari, acquisti e cessioni ufficiali
Immagine news Serie A n.5 Nzola ultimo acquisto della Serie A. E il Cagliari non ha pagato niente alla Fiorentina
Immagine news Serie A n.6 Premier, poi il vuoto: la Serie A ha speso 4 volte meno. Il saldo migliore è della Ligue 1
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Johnsen: 'Voglio continuare a segnare, Pohjanpalo mi aiuta molto"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Beyuku al Blackburn: dai 100mila al milione, plusvalenza doc
Immagine news Serie B n.3 Benevento, Scognamillo: "Contro Modena e Sudtirol due grandi partite ma rischiamo troppo"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, il retroscena: Gyasi non parte e blocca Almena e Mazzitelli
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, triplo infortunio: contro il Sudtirol out Pafundi, Antonini e D'Alessandro
Immagine news Serie B n.6 Cremonese, tutto fatto con Fabio Pecchia. Oggi la firma sul contratto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Scafatese è già alla ricerca del nuovo tecnico: spunta il nome di Ginestra
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, risoluzione consensuale del contratto con Matteo Rossetti
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Ferraro esonerato dalla Scafatese
Immagine news Serie C n.4 Sambendettese, ceduto Gabriele Gigante in prestito al Siracusa in Serie D
Immagine news Serie C n.5 Scafatese, esonerato il tecnico Giovanni Ferraro. Via anche il suo collaboratore
Immagine news Serie C n.6 Pescara, Sebastiani annuncia Inglese: "Ha una grande voglia di riscatto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lecce-Roma, dominio giallorosso nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Napoli-Como
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Women, risoluzione consensuale del contratto con la danese Katrine Veje
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, dall'Arezzo arriva Carolina Bertora. Rimarrà in prestito in amaranto
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus e Inter tocca a voi: obiettivo conquistare la fase campionato di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, ceduta Celeste Marchiori in prestito al Real Meda
Immagine news Calcio femminile n.5 Un argento per iniziare e che fa ben sperare. Le Azzurrine sul podio ai Giochi del Mediterraneo
Immagine news Calcio femminile n.6 Giochi del Mediterraneo, medaglia d’argento per le Azzurrine battute in finale dal Portogallo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3"Il ragazzo che gioca guardando le stelle": la storia di calcio di Giancarlo Antognoni Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Arrivederci mercato, ora spazio al campo: ci sono grandi opportunità all’orizzonte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 2 settembre 2012, il primo gol di Florenzi in Serie A. L'Inter esce sconfitta da San Siro
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la classifica dei clean sheet della Serie A dopo 2 giornate
Newsticker
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
31/08 Basta con questo calcio mercato! Vincono Inter, Como e Lazio
28/08 Europa League: la Juve trova due spagnole, il Milan due inglesi
27/08 Fifa-Uefa, la battaglia del pallone finisce in tribunale
27/08 Sorteggi Champions: le avversarie di Inter, Roma, Napoli e Como