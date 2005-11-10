Juventus, Conceicao: "Tre punti molto importanti, devo fare più gol e assist ma..."

Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 sull'Atalanta: "Abbiamo fatto una buona partita, potevamo avere più la palla nel primo tempo però l'Atalanta è una squadra forte. Volevamo fare il secondo gol e l'abbiamo fatto, sono tre punti molto importanti".

Spalletti ti chiede qualche gol in più?

"Stiamo lavorando in tutto, oggi è arrivato ma poteva arrivare anche prima. Il gol è la conseguenza del lavoro di squadra. Abbiamo fatto una grande partita, adesso dobbiamo continuare".

Cosa vi ha chiesto Spalletti?

"Avevamo libertà di giocare dietro a Kolo Muani, lo abbiamo fatto bene cambiando per non dare riferimenti all'Atalanta".

Potresti incidere ancora di più sotto porta?

"Penso di sì, devo lavorare anche su altre cose però per un terzino deve essere difficile giocare contro di me. Devo fare più gol e più assist perché nel calcio di oggi è quello che si chiede, ma devo aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo collettivo che è la cosa più importante".