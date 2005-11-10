La Juventus vince da squadra vera: 2-0 all'Atalanta. Sarri al 3° ko di fila
La Juventus vince ancora: 2-0 contro l'Atalanta dopo il 5-0 in Europa League al NEC. La squadra di Spalletti conquisat tre punti da squadra vera e unita contro un avversario ostico, decidono le reti di Conceicao e Bremer. Terzo ko di fila per la Dea di Sarri.
Conceicao colpisce su assist di Celik
La Juventus prova a fare la partita, ma fatica a trovare veri sbocchi. Dopo nemmeno due minuti la sblocca Kolo Muani, che però è in fuorigioco sull'assist di Celik. L'asse si ripropone quando ancora Celik cerca l'attaccante sul secondo palo, che però non ci arriva per un soffio, di testa. Al 28' si sblocca il match ancora grazie al lavoro della fascia sinistra: Alajbegovic trova Celik, palla a rimorchio in area dove si inserisce perfettamente Conceicao che fa 1-0 con il sinistro. Protesta l'Atalanta per una trattenuta di Kalulu su Rowe non sanzionata dall'arbitro Zufferli.
Bremer fa 2-0
Nico Gonzalez va vicino a fare centro ad inizio ripresa, di testa non inquadra la porta. Si accende Rowe: gran diagonale, Vicario manda in corner con un bel riflesso. Al 58' Nico Gonzalez pennella per McKennie: testata forte, ma centrale, bravo Carnesecchi. Kristensen di testa va vicinissimo al pari di testa su calcio d'angolo, Kolo Muani è provvidenziale a tirare fuori il pallone che stava per entrare. La Juventus regge e poi raddoppia su calcio d'angolo: Zhegrova calcia benissimo, Bremer di testa fa 2-0.