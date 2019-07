Juventus, contatto col City per Bonucci: servono 50-60 milioni

La Juventus si appresta ad abbracciare Matthijs De Ligt ma nel frattempo potrebbe anche salutare Leonardo Bonucci per un rinnovamento totale della difesa da consegnare nelle mani di Sarri. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto diretto tra il Manchester City e la Vecchia Signora, con una manifestazione di interesse da parte degli inglesi che avrebbe trovato terreno fertile alla Continassa.

Via libera - La Juventus, davanti a un'offerta importante non si opporrà all'addio del centrale della Nazionale italiana. Tradotto: con 50-60 milioni di euro la trattativa potrebbe decollare anche in tempi brevi. In Europa c'è interesse anche da parte di Real e Bayern, ma i Citizens, che avevano già provato a prendere Bonucci nel 2016, sono nettamente avanti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.