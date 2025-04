TMW Juventus, Douglas Luiz sul mercato da gennaio. Ma avrebbe accettato solo due club

Douglas Luiz era finito sul mercato sin dal mese di gennaio. Perché qualora fosse arrivata un'offerta congrua dalla Premier, ecco che la Juventus avrebbe aperto alla cessione. L'unico problema era la valutazione, visto che è stato pagato oltre 50 milioni e ha cinque anni di contratto, di fatto andando incontro a un ammortamento di 10 milioni a stagione. Dunque ne servivano (almeno) 45 per non fare minusvalenza.

Così l'unica squadra che ha chiesto informazioni in maniera seria è stato il Nottingham Forest. Club in corsa per la Champions League e che ha la possibilità di confermarsi nelle prime cinque in caso di vittoria il primo maggio contro il Brentford, visto che ha una partita in meno rispetto a Chelsea e Manchester City. In questo preciso momento, invece sarebbe fuori dalla coppa principale.

Comunque Douglas Luiz non aveva intenzione di accettare un nuovo trasferimento in Premier, se non per due squadre che stavano cercando uno come lui. Cioè Manchester City, che poi ha virato su Nico Gonzalez, e Manchester United, in caso di addio di Casemiro. Situazione che non si è verificata e quindi non c'è stata nemmeno una sortita per lui. A giugno sarà diverso? Sicuramente vorrà giocare in una big, perché a gennaio non voleva comunque lasciare Torino a cuor leggero per diversi motivi come città e ambiente che, rispetto a Birmingham, sono superiori.