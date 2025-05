TMW Juventus, Douglas Luiz in uscita: ipotesi Manchester United e Nottingham Forest

vedi letture

La stagione di Douglas Luiz alla Juventus è stata ben al di sotto delle aspettative e in estate il centrocampista potrebbe lasciare Torino dopo appena un anno in bianconero. Dopo essere arrivato durante lo scorso mercato estivo con grandi premesse, visto anche il costo dell'operazione da oltre 50 milioni di euro, con il passare del tempo il rapporto tra il brasiliano e la piazza non è mai sbocciato, complici le sue prestazioni non sempre all'altezza, e neanche il cambio in panchina, da Thiago Motta a Igor Tudor, ha fatto cambiare marcia all'ex Aston Villa che, appunto, nelle prossime settimane potrebbe andare altrove.

Due pretendenti in Inghilterra.

Visto il costo a bilancio dello stesso Douglas Luiz, non sarà semplice per la Juventus cederlo direttamente a titolo definitivo ma secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW ci sono due pretendenti che gli hanno messo gli occhi addosso: il Manchester United e il Nottingham Forest. Da capire quale sarà la reali richiesta della Juve, ma la sensazione è che nel mese di luglio si possa arrivare a una soluzione in uscita.

Capitolo Conceicao.

Per quel che riguarda la permanenza di Francisco Conceicao, arrivato in prestito secco un anno fa dal Porto, ogni decisione verrà rimandata a dopo il Mondiale per Club e molto dipenderà anche da chi sarà l'allenatore della Juventus.