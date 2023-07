Juventus, Giuntoli: "Vivrò le partite dalla panchina, credo di non dare disturbo"

Nel corso della propria presentazione, Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus ha parlato anche della propria presenza in panchina durante la prossima stagione: "A me piace molto stare vicino ai ragazzi, vivere la partita da dentro, notare sfumature e dettagli. Credo di non dare disturbo, non dico niente, sto lì solo per osservare".