Juventus, Grabara si è operato: "Un post che non avrei mai voluto pubblicare"

Attraverso il suo profilo su Instagram, Kamil Grabara ha aggiornato i tifosi della Juventus sulle sue condizioni. Oggi il portare polacco si è operato oggi dopo la lesione al legamento crociato anteriore, il rientro in campo è previsto tra 6-7 mesi.

Le parole di Grabara

“Non ho intenzione di mentire - ha scritto sul social network di Meta - non è qualcosa che avrei mai voluto pubblicare, ma la vita ti raggiunge velocemente a volte. Grazie mille per tutti i messaggi, il supporto e le gentili parole”.

Per sopperire all’assenza di Grabara, la Juventus ha sostanzialmente definito il ritorno - a dieci anni di distanza dall’addio - del brasiliano Neto, che sarà il vice di Guglielmo Vicario per il resto della stagione.