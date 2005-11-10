Serie B, gli ammoniti e gli espulsi in vista della 6ª giornata: sono 9 giocatori con 3 gialli

Con la sosta del campionato oramai giunta al termine, è utile ricordare il bilancio sul fronte disciplinare in Serie B: in vista della sesta giornata di questa stagione, che si giocherà il prossimo weekend) sono stati diversi i giocatori finiti nel mirino dei direttori di gara, tra ammonizioni ripetute ed espulsioni. Ecco il quadro completo.

I giocatori più ammoniti

Sono dieci i calciatori che, dopo cinque giornate, hanno già collezionato tre cartellini gialli, un ritmo che li pone a rischio diffida in vista della ripresa: Giovanni Corradini (Ascoli), Nicholas Rizzo (Ascoli), Michele Besaggio (Avellino), Christian Kouan (Benevento), Jacopo Petriccione (Catanzaro), Cristian Shpendi (Cesena), Luca Magnino (Empoli), Arturo Calabresi (Pisa), Liam Henderson e Manuel Cicconi (Sampdoria).

Gli espulsi del campionato

Sono nove, invece, i giocatori che sono stati mandati anzitempo a fare la doccia dalle varie squadre arbitrali. Cartellino rosso diretto per Giacomo Stabile (Südtirol), Julián Illanes (Arezzo), Joseph Ceesay (Empoli), Lorenzo Carissoni (Padova), Marco Curto (Empoli), Mehdi Léris (Pisa) e Oliver Abildgaard Nielsen (Sampdoria). Espulsione invece per doppia ammonizione per Antonio Prisco (Benevento) e Antonio David (Cesena).

Di seguito l'elenco completo, squadra per squadra

Ascoli: Abdoul Guiebre 2, Giovanni Corradini 3, Nicholas Rizzo 3, Simone D'Uffizi 2, Gabriele Gori 1, Giacomo De Pieri 1, Marcos Curado 1

Arezzo: Artur Ionita 2, Gennaro Iaccarino 1, Matteo Gilli 1, Mattia Sala 1, Mattia Viviani 1, Shaka Mawuli Eklu 1, Julián Illanes 1 rosso

Avellino: Lorenco Simic 2, Michele Besaggio 3, Armando Izzo 1, Filippo Missori 1, Giacomo Faticanti 1, Luca Di Maggio 1, Luca Palmiero 1, Michael Venturi 1, Tommaso Martinelli 1

Benevento: Christian Kouan 3, Antonis Siatounis 2, Francesco Paolo Salvemini 1, Leonardo Sernicola 1, Marco Tumminello 1, Mattia Maita 1, Pietro Beruatto 1, Antonio Prisco 1 giallo + 1 rosso

Carrarese: Gabriele Parlanti 2, Fabio Abiuso 1, Fabio Andrea Ruggeri 1, Jonas Rouhi 1, Luka Topalovic 1, Nicolas Schiavi 1

Catanzaro: Jacopo Petriccione 3, Matias Antonini Lui 2, Pietro Iemmello 2, Franky Tchaouna 1, Marco Ruggero 1, N'Dri Koffi 1, Nicola Mosti 1, Samuel Giovane 1

Cesena: Cristian Shpendi 3, Antonio Fiori 1, Dimitri Bisoli 1, Gianluca Frabotta 1, Matteo Guidi 1, Mihajlo Ilic 1, Antonio David 1 rosso

Cremonese: Federico Bonazzoli 2, Fabio Gerli 1, Federico Baschirotto 1, Jari Vandeputte 1, Matteo Bianchetti 1, Simone Pontisso 1

Empoli: Luca Magnino 3, Bohdan Popov 1, Cristian Cauz 1, Edoardo Biondini 1, Filippo Distefano 1, Gerard Yepes 1, Karim Zedadka 1, Lapo Deli 1, Luca Belardinelli 1, Joseph Ceesay rosso, Marco Curto 1 giallo + 1 rosso

Hellas Verona: Rocha Livramento 2, Tomas Suslov 2, Abdoulrahmane Harroui 1, Amin Sarr 1, Andréa Paul Le Borgne 1, Andrias Edmundsson 1, Fallou Cham 1, Nunzio Lella 1, Seid Korac 1, Tobias Slotsager 1

Juve Stabia: Davide Bettella 1, Davide Buglio 1, Giuseppe Sibilli 1, Kevin Piscopo 1, Romeo Sandrucci 1

Vicenza: Mattia Valoti 2, Silvio Merkaj 2, Filippo Alessio 1, Filippo Costa 1, Gabriele Moncini 1, Giuseppe Cuomo 1, Loris Zonta 1, Marco Carraro 1, Nicola Rauti 1, Nicolò Brighenti 1, Tommaso Corazza 1

Mantova: Alessio Castellini 1, Bodin Tomasevic 1, Fahem Benssouna Ali Benaïssa-Yahia 1, Francesco Bardi 1, Ismael Cajazzo 1, Jonathan Silva Pertinhes 1, Rachid Kouda 1, Simone Trimboli 1, Stefano Cella 1

Modena: Alessandro Bianco 2, Giacomo Olzer 2, Daniel Tonoli 1, Francesco Filippo Zampano 1, Giuseppe Ambrosino 1, Kleis Bozhanaj 1, Stenio Zanetti Toledo 1

Padova: Alessandro Dellavalle 2, Alessandro Julian Capelli 2, Giovanni Giunti 2, Pietro Fusi 2, Christian Diego Pastina 1, Emanuele Zuelli 1, Francesco Di Mariano 1, Matteo Cocchi 1, Lorenzo Carissoni rosso diretto

Palermo: Mattia Bani 2, Antonio Palumbo 1, Emanuel Quartsin Gyasi 1, Filippo Ranocchia 1, Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato 1, Nahuel Estevez 1, Niccolò Pierozzi 1, Tommaso Augello 1, Tommaso Cassandro 1

Pisa: Arturo Calabresi 3, Isak Vural 2, Alessandro Confente 1, Andrea Primasso 1, Antonio Aldo Caracciolo 1, Francesco Coppola 1, Simone Zanon 1, Mehdi Léris 1 rosso

Sampdoria: Liam Henderson 3, Manuel Cicconi 3, Lorenzo Insigne 2, Antoine Makoumbou 1, Melingo Kevin Mbabu 1, Stefan Gartenmann 1, Oliver Abildgaard 1 rosso

Sudtirol: Aljosa Vasic 1, Fabio Rispoli 1, Kenny Mixtur 1, Lorenzo Anghelè 1, Simone Davì 1, Simone Tronchin 1, Giacomo Stabile 1 giallo + 1 rosso

Virtus Entella: Bernat Guiu 2, Luca Parodi 2, Andrea Tiritiello 1, Ivan Marconi 1, Stefano Di Mario 1