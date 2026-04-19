Juventus, Holm sostituito all'intervallo per un piccolo infortunio: la prima diagnosi
Tra i protagonisti del primo tempo di Juventus-Bologna c’è stato senza dubbio Emil Holm, autore di una prestazione di grande spinta sulla fascia. L’esterno ha messo in difficoltà la retroguardia rossoblù con continuità, arrivando anche a sfiorare il gol dell’ex con una conclusione che si è stampata sulla traversa.
Nonostante l’ottimo impatto sulla gara, Holm non è rientrato in campo nella ripresa. Il motivo è legato a un leggero fastidio al polpaccio accusato nei primi 45 minuti. Come raccolto dalla nostra redazione, si è trattato di una sostituzione a scopo puramente precauzionale, senza particolari allarmi sulle sue condizioni.
Una scelta condivisa dallo staff tecnico, utile a evitare rischi in vista dei prossimi impegni, soprattutto dopo una prima frazione giocata ad alta intensità.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.