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Modena, la nuova struttura dirigenziale: Catellani Dg, a breve la nomina del nuovo Ds

Modena, la nuova struttura dirigenziale: Catellani Dg, a breve la nomina del nuovo DsTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
ieri alle 17:11Serie B

La notizia era già nell'aria, ora arriva l'ufficialità, perché il Modena ha fatto sapere di aver strutturato il nuovo organigramma dell'area dirigenziale, che prevede la "promozione" di Andrea Catellani al ruolo di Direttore Generale. Ovviamente confermato Carlo Rivetti alla presidenza del club, che non ha però ancora eletto il nuovo Direttore Sportivo, incarico lasciato vacante dal prima citato Catellani: a ogni modo, la nomina di questa centrale figura, verrà fatta a breve, per iniziare poi la vera programmazione.
Di seguito, la nota del club:

"Nel segno di un percorso di crescita progressivo e coerente, orientato al consolidamento della struttura societaria, il Modena FC prosegue nel proprio processo di sviluppo interno con l’obiettivo di prepararsi alle sfide future. Il club ha infatti definito un importante aggiornamento del proprio organigramma societario, rafforzato da nuovi ingressi e da una ridefinizione di alcuni ruoli chiave all’interno della struttura dirigenziale.

Con Carlo Rivetti Presidente, Matteo Rivetti assumerà la carica di Vice Presidente e Silvio Rivetti quello di CEO; Ilaria Mazzeo rimane a capo dell’Area Ricavi e Comunicazione in qualità di Direttore Generale Corporate; Andrea Catellani assume il ruolo di Direttore Generale Sport con il coordinamento diretto dell’intera area sportiva.

Mauro Malavasi è confermato nel ruolo di CFO, Mattia Rivetti in quello di Creative Director.

Nell’area corporate, diretta da Ilaria Mazzeo, Filippo Barozzi oltre al ruolo di CRO amplierà le proprie deleghe assumendo ad interim anche la responsabilità dell’area comunicazione.

All’interno dell’area sportiva, ad ulteriore rinforzo della struttura tecnica e organizzativa del club, è previsto l’ingresso nei quadri societari di un Direttore Sportivo; al suo fianco, in continuità col passato, è confermato Alessandro Consolati, nella posizione di Vice DS e Responsabile Scouting. L’area, coordinata da Andrea Catellani, comprenderà anche l’ambito operativo, con Andrea Russo COO e Davide Caliaro Responsabile del Settore Giovanile".

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