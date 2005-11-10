Ufficiale Continua l'esperienza all'estero di Conti: dopo l'India U17 allenerà il Queretaro in Messico

Per l’allenatrice italiana Pamela Conti prosegue l’esperienza all’estero che l’ha vista prima allenare il settore giovanile dell’Atletico Madrid, la nazionale del Venezuela (sia maggiore sia Under 20) e infine l’India Under 17. La classe ‘82 infatti è stata nominata come nuova allenatrice del Querétaro Femenil (noto anche come Gallos Femenil), club che milita nella massima divisione messicana. Conti sarà la prima allenatrice, o allenatore al maschile, ad allenare nel paese centramericano.

“Siamo lieti di annunciare l'ingresso di Pamela Conti come nuova allenatrice della prima squadra femminile, una decisione che rafforza l'impegno della società per la crescita sportiva, la competitività e lo sviluppo a tutto tondo delle sue giocatrici. - si legge nel comunicato del club - Con una brillante carriera nel calcio internazionale, che include oltre vent'anni da professionista, Pamela entra a far parte del club portando con sé esperienza, leadership e una visione moderna del gioco. La sua carriera è stata costellata di importanti successi sia in campo che fuori, affermandola come una delle figure più riconosciute nello sviluppo del calcio femminile.

La stratega italiana assume la guida della squadra con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo, valorizzare il talento della rosa e costruire un'identità competitiva che rappresenti valori quali dedizione, disciplina e passione. L'arrivo di Conti rappresenta una nuova tappa per Gallos Femenil, incentrata sul consolidamento di un progetto che promuove lo sviluppo del calcio femminile e rafforza il legame con i tifosi”.