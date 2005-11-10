Como Women, è addio con Ferrara: ha risolto il contratto e dal 1° luglio sarà libero
Il Como Women in vista della prossima stagione sta pensando a un restyling societario e per questo ha annunciato l'addio del dirigente Mauro Ferrara dopo due stagioni intense. Il nome del suo successore non è stato ancora reso noto e solo nei prossimi giorni si dovrebbe sapere qualcosa di più a riguardo. Fino a fine mese comunque sarà lo stesso Ferrara a svolgere il ruolo rivestito in questi ultimi anni. Questo il comunicato:
"F.C. Como Women comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con il Chief Operating Officer Mauro Ferrara, che lascerà ufficialmente il proprio incarico a decorrere dal 1° luglio 2026.
Fino al 30 giugno, Ferrara continuerà a svolgere regolarmente le proprie attività e a supportare il Club nelle aree operative di competenza, garantendo continuità organizzativa durante la fase di transizione.
Il Club desidera ringraziare Mauro per il contributo professionale apportato nel corso di queste due stagioni al Como Women, augurandogli il meglio per i suoi futuri progetti professionali e personali".