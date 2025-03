Juventus, il Paris Saint Germain può fare a meno di Kolo Muani. E cederlo in prestito

Il passaggio del turno del Paris Saint Germain ha ripercussioni anche alla Juventus. Può dunque essere una notizia buona la straordinaria vena di Osmane Dembele, diventato centravanti dopo l'addio di Kolo Muani e autore di una striscia di reti impressionante nel 2025: ventuno in sedici partite, trascinando anche ieri la propria squadra al successo - in collaborazione con Donnarumma, migliore in campo - e che negli ottavi giocherà contro la vincente di Aston Villa-Bruges.

Dunque Luis Enrique, che ha da poco rinnovato, probabilmente avrà un futuro sulla panchina dei parigini. Perché se è vero che la necessità è quella di vincere la Champions, dopo la collezione di figurine fra Messi, Neymar e Mbappé, ecco una squadra più quadrata, che ha la forza nel collettivo e non nei "barrilete cosmici", straordinari solisti che devono però avere un collettivo che li fa risaltare.

Kolo Muani dunque è un'aggiunta, uno in più. È sotto contratto per altri tre anni e a bilancio, a giugno, per circa 55 milioni di euro. Quindi anche il PSG può accettare un prestito con obbligo di riscatto per poi arrivare a una plusvalenza nell'estate del 2026, quando l'ammortamento sarà di circa 35 milioni. Certo, poi andrà valutato il rendimento del francese, fuoriclasse che nelle ultime sette partite non ha segnato - pur decidendo con l'assist la gara contro l'Inter - e con l'Atalanta non l'ha praticamente mai vista. Non solo per colpa sua.