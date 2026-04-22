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Juventus, lavoro differenziato per Yildiz, Thuram e Holm. Foto e autografi con i tifosi per il turco
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Giornata di lavoro alla Continassa per la Juventus di Luciano Spalletti, in vista della partita di domenica sera contro il Milan all'Allianz Stadium. Lavoro differenziato per Kenan Yildiz, Khephren Thuram ed Emil Holm, che restano dunque in dubbio per la gara contro i rossoneri, al pari degli altri infortunati come Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik.
Il turco classe 2005, una volta uscito dal centro sportivo bianconero, si è fermato con alcuni tifosi per scattare alcune foto e firmare autografi, con i sostenitori della Juventus che hanno così potuto godersi per alcuni minuti uno dei migliori giocatori della stagione.
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