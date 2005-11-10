Juve tra sorrisi e preoccupazioni: Yildiz torna in gruppo, Ekhator si ferma

La Juventus ha riabbracciato Yildiz, ma Spalletti perderà Ekhator per circa venti giorni. Mentre il mercato vive una fase di stallo

Ieri per la Juventus è iniziata una nuova settimana di lavoro e Luciano Spalletti ha visto arrivare alla Continassa due innesti importanti. Infatti, alla Continassa è rientrato Kenan Yildiz. Il turco ha riabbracciato i compagni di squadra e adesso è pronto a mettere nel mirino l'inizio del campionato. L'obiettivo del turco è quello di essere al top per l'esordio in campionato contro il Frosinone. Lo staff tecnico gli farà alternare sedute in gruppo e programmi personalizzati per non affaticarlo visto che era reduce da un finale di stagione in cui non era al top. Ieri alla Continassa si è visto anche il nuovo acquisto Zeki Celik. Il turco è pronto a mettersi al servizio di Spalletti per il ruolo di vice Kalulu.

Si ferma Ekhator

Ieri mattina, Jeff Ekhator si è presentato al JMedical per sottoporsi ad accertamenti dopo l'infortunio patito contro il Basilea. Dopo questi esami strumentali, la Juventus ha diramato proprio il bollettino medico in merito alle condizioni fisiche dell'attaccante classe 2006: "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita amichevole contro il Basilea, questa mattina Jeff Ekhator è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica". Adesso Ekhator si dovrà fermare per una ventina di giorni e il giocatore ha già inziato a lavorare per recuperare. Dunque, nelle prossime settimane lo staff medico monitorerà le sue condizioni per capire se potrà prendere parte alla tournée asiatica oppure no. In ogni caso questo piccolo intoppo frenerà un po' il suo inserimento in rosa, ma la Juventus crede nelle qualità del ragazzo.

Il mercato della Juventus è in una fase di stallo

In questi giorni il mercato della Juventus vive una fase di stallo. Carnevali e Massara lavorano sulla doppia pista offensiva Kolo Muani-Pellegrino. Spalletti vuole due attaccanti e la dirigenza sta cercando di accontentarlo. Ma soprattutto la trattativa con il PSG è particolarmente complicata e si fa fatica a trovare l’accordo sulle cifre. Inoltre, resta da risolvere anche il nodo legato al Dibu Martinez, con le richieste dell’Aston Villa che frenano l'affare. La resistenza del club inglese costringe i due dirigenti bianconeri a valutare anche possibili contropartite tecniche per abbassare le pretese economiche. Spalletti ha fretta di avere la rosa al completo per poter impostare i nuovi dettami tattici fin dal ritiro estivo. L'impressione è che per sbloccare questa situazione di stallo servirà una cessione eccellente in grado di autofinanziare il doppio colpo in entrata.