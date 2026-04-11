Juventus, Locatelli torna sulla Nazionale: "Mi ha sfondato, abbiamo deluso tutti"

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Atalanta vinta per 0-1 e valevole per la 32^ giornata di Serie A.

Stasera una battaglia.

"Questo è il calcio. Bisogna arrivare in Champions League e si passa da queste partite".

Milan a -3.

"Dobbiamo vincere le partite, pensare a noi e andare avanti".

Boga?

"Io lo coccolo. Un ragazzo per bene e si merita questa occasione. Gli siamo vicini perché ci dà una mano, siamo qui per questo".

Bergamo evoca le due partite con la Nazionale.

"Questa cosa mi ha sfondato. Mi viene il magone, tutti gli italiani ci credevano. E' stata una batosta, ma ora mi concentro su portare la Juve in Champions. Tutti parlano, noi bisogna stare lì a lavorare. Abbiamo deluso tutti, ma questo è il calcio e bisogna ripartire dando quello che si può dare".