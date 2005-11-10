Juventus, mercato in fermento: Muharemovic vicino al ritorno, Goretzka resta nel mirino

Tarik Muharemovic è sempre più vicino al ritorno in bianconero, mentre Leon Goretzka rimane uno degli obiettivi principali per il centrocampo.

La Juventus accelera per riportare a Torino Tarik Muharemovic. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando di

SportMediaset

, la trattativa sarebbe ormai ben avviata, con Giovanni Carnevali al lavoro per chiudere l'operazione sulla base di 16 milioni di euro più 2 milioni di bonus.

Il difensore bosniaco è considerato un profilo ideale per le esigenze di Luciano Spalletti grazie alla sua versatilità e agli ampi margini di crescita. Il suo arrivo permetterebbe alla Juventus di aggiungere profondità al reparto arretrato, potendo essere impiegato sia in una difesa a tre che in una linea a quattro. L'intenzione del club è definire l'affare in tempi rapidi, così da mettere il giocatore a disposizione dell'allenatore già dalle prime fasi della preparazione estiva.

Goretzka resta un obiettivo per il centrocampo

Per il centrocampo continua invece a essere monitorata la situazione di Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco piace per esperienza, personalità e qualità tecniche, caratteristiche che lo rendono uno dei profili preferiti dalla dirigenza bianconera. Al momento, però, l'operazione resta subordinata alle disponibilità economiche del club e dipenderà dall'esito delle prossime operazioni in uscita.

Prima le cessioni, poi gli ultimi colpi

Sul fronte delle uscite resta ancora da definire il futuro di Loïs Openda, mentre la Juventus è chiamata a sfoltire la rosa per liberare risorse economiche e spazio nell'organico. Solo dopo aver completato alcune cessioni ritenute strategiche, la dirigenza potrà affondare il colpo sugli altri obiettivi di mercato e completare la squadra che Spalletti avrà a disposizione per la nuova stagione.