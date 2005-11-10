Juventus, mercato in fermento: Muharemovic vicino al ritorno, Goretzka resta nel mirino
La Juventus accelera per riportare a Torino Tarik Muharemovic. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando di
SportMediaset, la trattativa sarebbe ormai ben avviata, con Giovanni Carnevali al lavoro per chiudere l'operazione sulla base di 16 milioni di euro più 2 milioni di bonus.
Il difensore bosniaco è considerato un profilo ideale per le esigenze di Luciano Spalletti grazie alla sua versatilità e agli ampi margini di crescita. Il suo arrivo permetterebbe alla Juventus di aggiungere profondità al reparto arretrato, potendo essere impiegato sia in una difesa a tre che in una linea a quattro. L'intenzione del club è definire l'affare in tempi rapidi, così da mettere il giocatore a disposizione dell'allenatore già dalle prime fasi della preparazione estiva.
Goretzka resta un obiettivo per il centrocampo
Per il centrocampo continua invece a essere monitorata la situazione di Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco piace per esperienza, personalità e qualità tecniche, caratteristiche che lo rendono uno dei profili preferiti dalla dirigenza bianconera. Al momento, però, l'operazione resta subordinata alle disponibilità economiche del club e dipenderà dall'esito delle prossime operazioni in uscita.
Prima le cessioni, poi gli ultimi colpi
Sul fronte delle uscite resta ancora da definire il futuro di Loïs Openda, mentre la Juventus è chiamata a sfoltire la rosa per liberare risorse economiche e spazio nell'organico. Solo dopo aver completato alcune cessioni ritenute strategiche, la dirigenza potrà affondare il colpo sugli altri obiettivi di mercato e completare la squadra che Spalletti avrà a disposizione per la nuova stagione.