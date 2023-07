Juventus, prosegue il lavoro di Pogba alla Continassa: e primo colloquio con Giuntoli

Primi giorni bianconeri per Cristiano Giuntoli. Il nuovo direttore sportivo della Juventus è al lavoro non solo sul mercato con l'obiettivo di rinforzare una rosa che possa dare nuovamente l'assalto ai quarti alti della classifica. L'ex dirigente del Napoli infatti sta prendendo visione del mondo Juve partendo anche dai giocatori che sono in organico a disposizione di Massimiliano Allegri.

Primo colloquio

Uno di questi è Paul Pogba che ha deciso di tornare in anticipo alla Continassa per mettersi al lavoro e raggiungere una buona condizione di forma, si spera, entro la fine del mese. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il francese avrebbe avuto una prima chiacchierata proprio con Giuntoli.