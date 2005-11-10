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Roma, allenamento in vista dell'Atalanta: Rensch e Pellegrini parzialmente in gruppo
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I giallorossi di Gasperini preparano la sfida al passato del loro tecnico, quella contro l'Atalanta di sabato prossimo, valida per il 3° turno di Serie A.
Seduta pomeridiana per la squadra di mister Gasperini. Secondo quanto raccolto da TMW, Devyne Rensch e Lorenzo Pellegrini hanno lavorato parzialmente in gruppo in vista della sfida casalinga di sabato prossimo contro l'Atalanta.
I giallorossi sono reduci da un'ottima partenza in campionato, primi a punteggio pieno grazie al doppio 4-0 rifilato alla Fiorentina all'esordio e poi al Lecce in trasferta. Scatenato il solito Malen, autore di cinque centri in due gare.
Fonte Marco Campanella
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