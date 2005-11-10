Juventus, Spalletti: "McKennie e Gatti titolari domani. Kolo Muani e Woltemade insieme? Non rispondo"

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport in vista del debutto europeo contro il NEC di domani. Queste le sue parole all'emittente:

La sconfitta col Sassuolo ha lasciato scorie?

"Bisogna resettare, andare oltre, perché portarsi dietro quelle cose lì non serve a niente. Le abbiamo analizzate e bisogna fare in modo che non risuccedano, bisogna prendere decisioni diverse anche in quei momenti concitati".

Come stanno Cambiaro, McKennie e Sarr?

"McKennie lo voglio in campo domani dall'inizio. I calciatori che vengono da un periodo di inattività non possono fare 90 minuti, bisogna essere bravi nel bilanciare le probabili sostituzioni anche perché poi abbiamo una partita dopo 2 giorni. Cambiaso sta meglio, oggi ha fatto allenamento con la squadra ma dentro determinati momenti ha risentito un po' di dolorino e gli ha creato incertezza. A fine allenamento però la caviglia stava bene e lui è convinto di poter dare un'aiuto alla squadra, domattina peseremo bene pro e contro perché non vogliamo che torni indietro".

Uno come Gatti può far rifiatare qualcuno?

"Gatti gioca".

Davanti ci può essere la coppia Kolo Muani-Woltemade?

"Davanti abbiamo due o tre carte da giocarsi, ma preferisco non dare vantaggi agli avversari".

Il NEC è una squadra molto offensiva…

"Una squadra che ha dei concetti veramente innovativi, sorprendenti per quello che evidenziano nelle partite. Hanno una media di due gol fatti ogni partita, devi aspettarti delle cose che ti impongono un ritmo mentale uguale al ritmo partita. Anche nei momenti mentali devi essere coi giri altissimi a livello di testa, perché può succedere qualcosa che non ti aspetti".

Quanto far bene domani può aiutare anche per il campionato?

"Importantissimo. Sarà importante quello che faremo alla Continassa stasera e ovviamente domani. Si vede cosa ci crea di negativo una sconfitta, così una vittoria ti riporta quella fiducia giusta per fare qualcosa che possa portare ad un livello alto".

Cosa pensa delle parole di Carnevali?

"Una persona di campo perfetta, un dirigente esperto, un uomo di calcio che tutti apprezzano per le qualità e l'equilibrio. Ha detto qualcosa di troppo, siccome lo stimo e gli voglio bene devo riuscire a diventare quello che ha detto per non deluderlo".