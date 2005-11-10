Nuovo ingresso nella dirigenza del Milan, il giornalista Fontanella-Khan. Che ruolo avrà
Pronto un nuovo ingresso nella dirigenza del Milan. Almeno questo è quanto riporta la testata statunitense Breaker, specializzata in business e finanza, che racconta del sempre più imminente arrivo di James Fontanella-Khan, attualmente US Finance Editor del periodico Financial Times.
Tra Milano e New York
Stando a quanto viene rivelato, Fontanella-Khan dovrebbe dividersi tra Milano e New York per occuparsi degli affari societari del club. Il giornalista ricopre la sua carica attuale dallo scorso anno, pur essendo dentro al Financial Times da più di un ventennio ormai. Oltre ad avere un trascorso da calciatore, avendo fatto le giovanili in Italia da portiere per un club di Serie A.
Il suo nuovo ruolo
Fontanella-Khan conosce già molto bene il proprietario rossonero Gerry Cardinale, avendolo tra le altre cose anche intervistato qualche mese fa. Il suo ruolo nel Milan dovrebbe essere quello di Chief Corporate Affairs Officer.