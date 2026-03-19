Juventus, Spalletti ridisegna l’attacco: Kolo Muani torna di moda, Vlahovic verso la conferma

Il primo tentativo non ha dato i risultati sperati, per questo la Juventus è pronta a rimettere mano al reparto offensivo in vista della prossima stagione. Le scelte fatte nell’ultimo mercato, con gli arrivi di David e Openda, non hanno convinto e ora la dirigenza valuta nuovi profili per consegnare a Luciano Spalletti un attacco più funzionale alle sue idee di gioco.

Tra i nomi tornati d’attualità c’è quello di Randal Kolo Muani, già seguito a lungo in passato e mai realmente uscito dai radar bianconeri. L’attaccante francese piace molto al tecnico, che lo considera adatto per caratteristiche tecniche e capacità di lavorare per la squadra. La valutazione intorno ai 20 milioni di euro rende l’operazione possibile, anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. I rapporti con il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino, sono migliorati e questo potrebbe facilitare un nuovo tentativo quando il mercato entrerà nel vivo.

Il possibile arrivo di Kolo Muani non escluderebbe la permanenza di Dusan Vlahovic, anzi. Il centravanti serbo, dopo aver preso in considerazione l’idea di cambiare aria, avrebbe rivalutato la possibilità di restare a Torino, convinto che la soluzione migliore sia continuare in un ambiente che conosce e dove può ritrovare continuità dopo mesi complicati. Spalletti lo considera il punto di riferimento offensivo e il rinnovo di contratto, su basi economiche diverse rispetto al passato, resta una pista concreta.

L’idea della Juventus è costruire una coppia complementare, con Kolo Muani e Vlahovic insieme al centro del progetto, mentre per David e Openda si valuteranno eventuali offerte. La rifondazione dell’attacco è appena iniziata. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.