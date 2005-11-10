TMW Juventus, tegola per Spalletti: Thuram si opererà domani. Stop di circa 4 mesi

Dopo lo stop di Yildiz, che resterà ai box per almeno tre mesi, è arrivato anche quello del centrocampista francese che ne avrà per un lungo periodo

Non c'è pace in casa Juventus sul fronte infortuni. Dopo il forfait di Yildiz della settimana scorsa arrivano infatti brutte notizie anche sul fronte Khephren Thuram. Il centrocampista soffre ormai da tempo al ginocchio destro e il consulto fatto a Lione non ha dato esiti positivi, con il calciatore che ha per questo motivo deciso di operarsi.

Intervento e stop di quattro mesi

Alla base del problema c'è una sindrome femoro-rotulea che continua a limitare Thuram, rimasto a secco di minuti sia in tutto il pre campionato che nelle prime due giornate di campionato. La terapia conservativa scelta in estate non ha dato l'esito auspicato e nelle prossime ore, come detto, il centrocampista francese si sottoporrà a intervento chirurgico, con lo stop previsto che si aggirerà intorno ai quattro mesi.