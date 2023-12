Juventus, Vlahovic: "Nel mio gol c'è voglia di vincere, sono sempre stato tranquillo"

vedi letture

La Juventus batte il Frosinone per 2-1 tornando a mettere pressione all'Inter. Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, non nasconde la propria soddisfazione: “In quel gol c’è la voglia di vincere, di aiutare la squadra e far felici i tifosi. Per un attaccante non è facile non fare gol, ma lavoro tutti i giorni, sono tranquillo e spero di poter aiutare maggiormente la squadra. Sono stato sempre molto tranquillo; il passato non lo puoi cambiare, devo vivere nel presente per fare meglio nel futuro. L’importante è stare sempre sul pezzo e concentrato, sono contento di aver fatto gol, ma la partita è finita e mi concentro già sulla prossima”, le sue parole ai microfoni di DAZN.

Che benefici trai a giocare con Milik?

“Non è stato facile per me accettare la scelta del mister, ma lo devo fare. Io ero calmo, ho lavorato bene in settimana, ero tranquillo e ho pensato solo ad aiutare la squadra. Non ero arrabbiato, so che si può essere determinante anche entrando dalla panchina e rispetto le scelte del mister. Giocare con Milik è bello, con lui siamo giocatori diversi, lui viene incontro e io posso attaccare la profondità. Stiamo bene insieme”

Cosa ti manca per essere continuo?

“Non mi sono mai chiesto questo. In questo momento è così: ho segnato con l’Inter, ho sbagliato il rigore con il Monza. I momenti capitano, a volte è così, ma sono calmo, era importante segnare oggi e spero di continuare così anche in futuro. So che la squadra ha bisogno dei miei gol e cerco di essere sempre a disposizione. Rigori? Tornerò a calciarli, certo. L’ho lasciato a Chiesa, siamo amici. Ma non gliel'ho lasciato perché non ero tranquillo, ma meritava di fare gol. Ho sbagliato due rigori tirando male, sono convinto che anche lì farò bene”