Juventus, Yildiz non è incedibile: il suo entourage strizza l'occhio alle big di Premier

vedi letture

Il futuro di Kenan Yildiz è tutt'altro che certo. Come scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, un'offerta da capogiro potrebbe far vacillare la Juventus già quest'estate per l'attaccante ex Bayern Monaco. Cristiano Giuntoli - si legge - nelle ultime settimane ha intercettato nell'aria le lusinghe dei principali club della Premier League, la Vecchia Signora dal canto suo non vorrebbe cederlo, ma di fronte a una proposta più che congrua, a Torino come d’altronde in tutta la Serie A, in questo momento storico sarebbe difficile dire di no per i bianconeri.

Sirene inglesi per Yildiz

L'entourage della stellina turca, sempre più vicina al super agente Jorge Mendes, ha già strizzato l'occhio a Chelsea e Liverpool, così come alle due big di Manchester. Chi lo vorrà è avvisato: servirà un'offerta quasi irrinunciabile, intorno all'incirca agli 80 milioni di euro. Per il classe 2005 in questa stagione si contano già 39 presenze, con 6 gol e 4 assist. I minuti giocati sono invece 2.614.

Le parole del ct della Turchia, Vincenzo Montella

"A Cagliari ha fatto un grande controllo. Se avesse avuto lucidità avrebbe potuto guardare il portiere e, da ex attaccante, io avrei calciato sul primo palo. Ha tempo però per essere più lucido sull'ultima scelta. Io ero un attaccante qualche gol l'ho segnato, ma io alla sua età giocavo in terza divisione, lui invece alla Juventus".