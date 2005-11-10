Juventus, Zhegrova scalda i motori: Spalletti valuta la prima da titolare

Edon Zhegrova è passato in poche settimane da alternativa a possibile protagonista della Juventus. Escluso dalla lista UEFA per l'Europa League, il kosovaro ha convinto Spalletti con gli ingressi contro Sassuolo e Atalanta, servendo anche l'assist per Bremer. Le prestazioni con il Kosovo e lo spezzone disputato a Cagliari rafforzano la sua candidatura per una maglia da titolare contro la Lazio: sarebbe la prima volta in stagione.

Boga punta alla convocazione

Intanto, arrivano segnali incoraggianti dall'infermeria. Jeremie Boga ha ripreso a lavorare con il gruppo dopo la lesione al bicipite femorale destro e punta alla convocazione per la gara di sabato all'Allianz Stadium. Se prevarrà la prudenza, il rientro potrebbe slittare alla sfida europea del 22 ottobre contro il Rennes.

Spalletti ritrova diverse pedine

Dopo Boga toccherà a Jeff Ekhator, per il quale serviranno almeno altri dieci giorni. Contro la Lazio sono invece attesi i rientri di Bremer e Lucumi in difesa, Douglas Luiz a centrocampo e Randal Kolo Muani in attacco. Spalletti valuterà infine le energie spese contro il Celta per definire l'undici da schierare contro la squadra di Gattuso. Lo riporta Tuttosport.