L'avventura di Edon Zhegrova alla Juventus sembrerebbe ormai giunta ai titoli di coda: lo aspetta la Ligue 1 già a gennaio? L'esterno d'attacco classe 1999, sbarcato a Torino nell'estate del 2025 dal Lille per 15,5 milioni di euro più 3 milioni di bonus e legato da un contratto fino al 2030 da 2,5 milioni netti a stagione, è finito nel mirino del Monaco. Reduce da un'esperienza bianconera ben al di sotto delle aspettative, segnata da appena due gol e due assist in 36 presenze complessive e dall'ennesimo stop fisico accusato proprio in questi giorni nel ritiro del Kosovo, il giocatore gradirebbe un ritorno in Francia per ritrovare continuità in un club alla ricerca di un'ala destra di ruolo.

I rincalzi

L'interessamento concreto del club del Principato potrebbe offrire alla dirigenza juventina l'assist decisivo per sbloccare l'assalto a Folarin Balogun, centravanti classe 2001 della nazionale statunitense indicato da Luciano Spalletti come priorità per rinforzare l'area di rigore in alternativa alla pista Sorloth (Atletico Madrid). L'attaccante americano - fresco di gol con gli Stati Uniti nel 6-0 contro Haiti ma ormai scivolato indietro nelle gerarchie del Monaco con soli spezzoni in Ligue 1 - spinge da mesi per cambiare aria.

Difficoltà incombenti

Sebbene Balogun vanti tuttora una valutazione di mercato superiore rispetto a quella dell'esterno kosovaro e il Monaco debba fare attenzione ai paletti imposti dalla DNCG, l'incrocio delle esigenze tecniche e la ferma volontà di entrambi i calciatori di cambiare maglia rendono concreta l'ipotesi di uno scambio di cartellini tra la società torinese e Monte Carlo. La Juventus valuta con attenzione i margini dell'operazione alla pari per regalare a Spalletti il centravanti d'area tanto desiderato, sacrificando un profilo ormai ai margini del progetto tecnico bianconero. E dire che solamente a metà settembre rifilava una doppietta roboante al Sassuolo da subentrato.