Sospiro di sollievo per Spalletti: Edon Zhegrova è tornato in gruppo e dopo il timore di un infortunio più grave in Nazionale, il kosovaro ha dato ottime risposte in allenamento e oggi si è riunito al gruppo senza particolari patemi, al contrario di Zeki Celik. Per lui solo allenamento a parte dopo il problema fisico avuto con la maglia della Turchia. La sosta per le Nazionali non ha dato grandi risposte ai due azzurri della Juventus convocati da Roberto Mancini: 0 minuti per Gatti e Vicario nelle sfide contro Belgio e Francia, per loro dunque solo 'allenamenti' lontani dalla Continassa.

Ma veniamo anche alle note liete: lo è sicuramente il gol di Jeff Ekhator con la maglia dell'Under 21, decisivo peraltro ai fini del 2-2 finale contro il Belgio, per quanto fosse solo un'amichevole. L'azzurrino manda segnali in direzione Spalletti, come Kerim Alajbegovic, che ha giocato 180 minuti con la Bosnia candidandosi ad un finale di 2026 da protagonista. Ottimi segnali anche da McKennie, che contro Haiti va in gol e sforna anche 2 assist.

JUVENTUS (11 convocati)

Federico Gatti (Italia)

Guglielmo Vicario (Italia)

Kerim Alajbegovic (Bosnia) - 180 minuti

Juan Cabal (Colombia) - 71 minuti

Jhon Lucumì (Colombia) - 156 minuti

Edon Zhegrova (Kosovo) - 82 minuti

Teun Koopmeiners (Olanda) - 57 minuti

Pape Matar Sarr (Senegal) - 96 minuti, 1 assist

Weston McKennie (Stati Uniti) 157 minuti, 1 GOL, 2 assist

Zeki Celik (Turchia) - 20 minuti

Jeff Ekhator (Italia Under 21) - 56 minuti, 1 GOL