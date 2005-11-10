Gli ci sono voluti 447 giorni e ben 48 partite ma alla fine Edon Zhegrova ritrova finalmente una maglia da titolare in una gara di Serie A con la Juventus. L'esterno kosovaro, arrivato dal Lille il 1° settembre 2025, è stato scelto da Luciano Spalletti per partire dal primo minuto nel lunch match delle 12:30 contro il Venezia, all'Allianz Stadium. Un traguardo importante per il classe 1999, che finora aveva dovuto fare i conti con un percorso in bianconero tutt'altro che semplice, condizionato soprattutto dai problemi fisici.

Un passato tormentato dagli infortuni

La scorsa stagione è stata particolarmente complicata per Zhegrova, frenato da numerosi problemi muscolari che ne hanno limitato l'impiego. In campionato non era mai riuscito a trovare continuità e soltanto in un'occasione aveva superato i 45 minuti, nella sfida di ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, terminata ai supplementari. L'unico precedente da titolare - sempre in Europa - risaliva invece al 10 dicembre, contro il Pafos, partita nella quale era stato sostituito all'intervallo.

Più minuti e fiducia: adesso vuole convincere Spalletti

In questa stagione, però, il copione sembra finalmente diverso. Nelle prime nove partite (oggi la decima) di Serie A disputate, Zhegrova ha già accumulato un minutaggio vicino a quello complessivo raccolto nelle 19 presenze in campionato della passata annata. Segnali incoraggianti per un giocatore che ha bisogno soprattutto di continuità per ritrovare condizione e brillantezza. La scelta di Spalletti rappresenta un'importante occasione: ora il kosovaro vuole sfruttarla per dimostrare di poter diventare una risorsa concreta per la Juventus.