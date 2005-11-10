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Juventus, buone notizie per Spalletti: Zhegrova regolarmente in gruppo, differenziato per 4TMW
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Simone Bernabei
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Oggi alle 13:12Serie A
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18.11.2026 13:12Serie A
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Novità per Luciano Spalletti nell'allenamento odierno alla Continassa della Juventus. Fra i nazionali hanno fatto rientro in queste ore a Torino Teun Koopmeiners e Jeff Ekhator, mentre sul campo si è rivisto Edon Zhegrova che ha svolto l'intera seduta in gruppo.
Ancora lavoro differenziato invece per gli altri giocatori alle prese con i recuperi dai rispettivi problemi fisici, ovvero Celik, Cambiaso, Nico Gonzalez e Kalulu.
Fonte: Camillo Demichelis
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