Kalulu rassicura i tifosi della Juventus: "Nessun problema, la stagione è ancora lunga"

vedi letture

Lunga intervista per Pierre Kalulu, neo difensore della Juventus, rilasciata ai microfoni di Sky Sport: "Come abbiamo vissuto le tre partite della scorsa settimana? L’ultima è stata una settimana impegnativa, con tante partite. Siamo concentrati, siamo solo all’inizio di stagione e stiamo lavorando sempre più forte per essere i migliori. L’umore della squadra è buono", ha sottolineato l'ex calciatore del Milan.

In questo inizio di stagione state dimostrando una grande solidità difensiva…

“Per noi difensori è sempre un aspetto positivo non prendere gol, ma è un lavoro di tutta la squadra. Senza le mezzali sarebbe più difficile per noi, è sempre bene lavorare tutti insieme e avere uno staff così a disposizione”.

Arrivi da una stagione difficile al Milan: poche partite, qualche infortunio e quando sei arrivato qui in molti pensavano che non eri in grandi condizioni. Invece hai fatto 3 partite in una settimana, tutte più che positive. Ti aspettavi di avere questo spazio subito?

“Io mi sono sentito subito bene. Quest’anno ho avuto un buon pre-campionato, poi su queste partite con il lavoro che abbiamo fatto mi sentivo in fiducia. Noi siamo tutti giocatori forti, bisogna essere sempre pronti a indossare questa maglia”.

Si può parlare di una tua risposta a chi non credeva in questo acquisto della Juventus?

“C’è gente che non ci credeva? (ride ndr). Io sono uno molto concentrato su me stesso, poi quando sei fuori dal tuo Paese ascolti meno tutti i giornalisti e queste cose, questo è un aspetto un po’ più facile per me. Io sono uno che lavora tanto e crede tanto nel lavoro su se stessi, e quando lavori vedi i risultati dopo”.

Cosa chiede a voi difensore Thiago Motta?

“Il mister ci dà tanta fiducia, ci dà libertà di giocare e quindi da professionista ti senti a tuo agio. A me chiede solo di giocare bene a calcio, giochiamo per tutti i tifosi e gli spettatori e il nostro obiettivo è che loro siano contenti nel vederci”.

Quali sono le difficoltà di questo inizio di stagione?

“Per me non c’è nessun problema, la stagione è una strada lunga, lo sappiamo tutti. Abbiamo tanti acquisti nuovi e poi ci sono anche le avversarie. Tra Champions e campionato sono competizioni diverse, sempre difficili, ogni gara ha la sua storia. Per me non c’è una competizione più facile, dobbiamo essere sempre pronti per vincere".