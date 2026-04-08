Kvaratskhelia, gol d'autore ed MVP del PSG: "Potevamo segnare di più al Liverpool"

Non Doué, ma Khvicha Kvaratskhelia premiato come man of the match al termine del trionfo del PSG per 2-0 contro il Liverpool al Parco dei Principi nel primo dei due round dei quarti di Champions League. Intervenuto ai microfoni di Canal+, l'ex Napoli autore del gol che ha chiuso la partita ha dichiarato: "Avevamo la possibilità di segnare più gol, avremmo dovuto farlo in certi momenti. Ma va bene così, abbiamo fatto una buona partita, bisogna restare concentrati".

E sul ritorno infuocato: "L'atmosfera sarà incredibile ad Anfield, inizieremo a prepararci fin da ora". Infatti, nonostante i due gol di vantaggio, il PSG dovrà riuscire a domare il sostegno dei tifosi Reds tra una settimana per sperare di arrivare in semifinale.

Virgil van Dijk, difensore e capitano del Liverpool, ha parlato così del secondo round previsto ad Anfield: "Se ci crediamo? Al 100%. Questi ultimi giorni sono stati duri, come squadra, come capitano e in altre maniere. Tante. Ma siamo il Liverpool, non dobbiamo dimenticarcelo, per il club, per l'emblema. Noi giochiamo a casa settimana prossima, abbiamo l'energia necessaria, con la nostra atmosfera. Poi è un privilegio giocare per il Liverpool, lo sarà giocare ad Anfield. Ce la metteremo tutta per giocare contro il PSG, proviamoci".