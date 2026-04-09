L'ex ds del Nottingham avverte: "Wharton un top. Con Mateta il Palace gioca diversamente"

Filippo Giraldi, dirigente di lungo corso ed ex ds del Nottingham Forest, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per analizzare la sfida in programma tra pochi minuti tra Crystal Palace e Fiorentina, gara di andata dei quarti di finale di Conference League.

Queste le sue parole: "Gli Eagles sono una squadra forte in tutti i reparti anche se in difesa ha perso il capitano a gennaio. Hanno giocatori forti sia nei titolari ma anche nelle riserve. Mateta rientra ora da un infortunio, fa giocare la squadra in una maniera diversa".

E ancora: "Io ho avuto 4 giocatori che militano adesso nel Palace, ovvero Sarr, giocatore che decide le partite, bravo nelle partite importante. E' stato MVP nella finale della Community Shield, ha deciso la finale di FA Cup. Wharton, a centrocampo, è un giocatore di livello mondiale, verrà portato al Mondiale dall'Inghilterra. Sarà la prima alternativa a Rice e ad Henderson. Accanto avrà Hughes o Kamada. Hughes è un equilibratore, ha un'intelligenza calcistica altissima. Sarà una sfida complicata perché il Palace è superiore alla Fiorentina, ma anche aperta. Speriamo che la Fiorentina riesca a dare il meglio e che stia attenta in tutti i 180 i minuti".