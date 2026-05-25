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Ospitaletto, si va avanti con Quaresmini in panchina: siglato prolungamento biennale

Ospitaletto, si va avanti con Quaresmini in panchina: siglato prolungamento biennale
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 15:57Serie C

La promozione in C, la salvezza in categoria e poi la conferma, con il prolungamento piuttosto sostanzioso. Attraverso i propri canali social, infatti l'Ospitaletto fa sapere che il tecnico Andrea Quaresmini ha prolungato il proprio accordo su base biennale, fissando quindi la nuova scadenza al 30 giugno 2028.

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