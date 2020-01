© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Poteva determinare. Non ha determinato". Il sunto della partita, e forse pure dell'intera stagione di Suso, è tutta nelle parole di Stefano Pioli. Che lo stuzzica ma forse pure lo bacchetta, perché lo spagnolo conferma una forma difficilmente applaudibile per quello che è il rendimento stagionale. Colpi da talento, non è mai però riuscito a far combaciare le premesse con quella che è la pratica. In questa Serie A, Suso non segna da ben 556 minuti e ha fatto soltanto una rete, con una media ben poco confortante di uno ogni 1361 giocati e soltanto due assist. Col 5 di oggi su Tuttomercatoweb.com, continua la sua discesa nella classifica della media voto ora a 5.53.