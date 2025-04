Ufficiale L'Inter guarda al futuro: prolungamento pluriennale per Berenbruch e altri 4 giovani

L'Inter all'indomani della gara dei quarti di finale di Champions League che ha permesso ai nerazzurri di approdare in semifinale, ha reso noto sul proprio sito ufficiale la notizia del rinnovo pluriennale di Alessandro Calligaris, Thomas Berenbruch, Gabriele Re Cecconi, Mattia Mosconi e Matteo Venturini. Uno sguardo al futuro per il club nerazzurro, che punta tantissimo su questi calciatori della Primavera di Andrea Zanchetta in ottica prima squadra, ma anche probabilmente per la seconda squadra che militerà in Lega Pro. Di seguito il contenuto integrale del comunicato:

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Alessandro Calligaris, Thomas Berenbruch, Gabriele Re Cecconi, Mattia Mosconi e Matteo Venturini".

Sicuramente la notizia più importante riguarda Berenbruch, che è il calciatore tra quelli citati che ha già esordito in Champions League e in Coppa Italia, rispettivamente contro Feyenoord e Milan. Una dimostrazione ulteriore di quanto l'Inter punti su una rosa esperta, ma anche su un settore giovanile che deve dare i suoi frutti, proponendo giovani di belle speranze e italiani. Una linea dettata dal presidente Giuseppe Marotta e dalla nuova proprietà Oaktree, che ha rilevato la società da Steven Zhang ormai da tempo e sta continuando sulle orme del suo predecessore.